GoldenEye 25: chiude per una diffida il progetto di resurrezione dello sparatutto di Rare per Nintendo 64

GoldenEye 25 chiude i battenti a causa di una diffida ricevuta da MGM/Danjaq, la compagnia che detiene i diritti del franchise 007. Per chi non lo conoscesse, era un progetto amatoriale che mirava a far risorgere lo sparatutto in prima persona di Rare per Nintendo 64, considerato uno dei giochi migliori per la vecchia console, usando l'Unreal Engine 4.

Gli sviluppatori, raccolti sotto il nome Project Ianus, volevano riuscire a realizzarlo entro il 2022, mese del 25° anniversario di GoldenEye 007, e avevano degli obiettivi decisamente ambiziosi, come quello di ampliarlo e migliorarlo dove possibile.

Sicuramente avrebbe ricevuto un grosso svecchiamento alla grafica. Comunque sia erano coscienti del rischio che accadesse qualcosa del genere, visto che stavano lavorando su di un'importante proprietà intellettuale.

La buona notizia, comunque, è che probabilmente il progetto non sarà completamente buttato. Stando a quanto fatto capire da Project Ianus su Twitter, in qualche modo il lavoro fatto finora sarà sfruttato, probabilmente per realizzare un titolo autonomo che non violi il copyright di 007.