PS5, Sony punta sui feedback aptici del DualSense perché non potrà migliorare significativamente la grafica di PS4

Per PS5 Sony si sta concentrando su tecnologie come quelle dei feedback aptici del DualSense perché la console non potrà migliorare in modo significativo la grafica di PS4, già di suo eccellente. A dirlo è stato Ramzi Haidamus, il CEO di Immersion, la società che si è occupata dei feedback aptici del controller di PS5.

Haidamus: "Riteniamo che nel corso degli anni Sony abbia fatto un ottimo lavoro con la qualità del suono surround. Si tratta di un'esperienza massimizzata. In altre parole, è difficile migliorarla in modo significativo. La stessa cosa si potrebbe dire per il lato video. L'incredibile grafica di PS4 sarà migliorata da PS5, ma siamo vicinissimi al punto da avere un'esperienza eccezionale. Quindi la domanda da porsi è dove andare da qui in avanti, che poi è quello che riteniamo essere il motivo per cui Sony e altre console si stiano concentrando sulla tecnologia aptica. È una specie di terzo modo per immergersi maggiormente nei giochi."

Haidamus ha poi aggiunto che Sony ha lavorato per migliorare l'esperienza dei feedback aptici, fino a oggi visti soltanto come una forma di vibrazione del controller, ma che in realtà possono essere molto di più, garantendo davvero una maggiore immersione nei giochi. Il lancio di PS5 creerà quindi un nuovo standard, con gli altri produttori hardware che dovranno inseguire quando i giocatori si renderanno conto di cosa comporta l'utilizzo di questa tecnologia a livello videoludico.

L'arrivo di PS5 nei negozi è previsto entro la fine dell'anno, in data ancora da destinarsi e a un prezzo ancora non annunciato. Ciò che sappiamo è che uscirà in versione con disco e in versione all digital e che il DualSense sarà una delle colonne portanti della nuova console, tanto che il DualShock 4 di PS4 non potrà essere utilizzato con i giochi di PS5.