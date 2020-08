DiRT 5 rinviato di pochi giorni, ecco la nuova data di lancio

Codemasters ha annunciato un rinvio di pochi giorni del lancio di DiRT 5. La nuova data d'uscita dell'attesissimo gioco di corse è il 16 ottobre 2020. Chi ha prenotato l'Amplified Edition avrà tre giorni di accesso anticipato e potrà iniziare a giocare a partire dal 13 ottobre.

Le versioni disponibili da subito saranno quelle PC, PS4 e Xbox One, con le altre che seguiranno. Il publisher inglese ha anche confermato l'uscita entro la fine dell'anno delle versioni PS5 e Xbox Series X di DiRT 5. Chi già lo avrà acquistato per PS4 e Xbox One non si preoccupi, perché potrà aggiornarlo gratuitamente per le nuove piattaforme.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di DiRT 5, in cui Rosario Salatiello ha scritto:

È chiaro che quanto mostrato fino a questo momento non è altro che la punta dell'iceberg che Codemasters ha in cantiere. I prossimi mesi saranno naturalmente utili per conoscere meglio DiRT 5, in attesa di vederlo arrivare dopo l'estate: non mancheremo di aggiornarvi su tutti i nuovi dettagli riguardanti il gioco, in attesa di poterlo toccare anche con mano.

Quello di DiRT 5 non è l'unico rinvio annunciato oggi. Anche Vampire: The Masquerade - Bloolines 2 è stato rimandato, sfortunatamente di molti mesi.

News: #DIRT5 will now launch on Xbox One, PlayStation 4 and PC on October 16, with three days' early access (Oct 13) for Amplified Edition players.

THANK YOU for all your support and excitement so far - we still have so much more to show you...

🖐️ https://t.co/RjSfJr7LTs 🖐️ pic.twitter.com/Dz4FaWhboZ