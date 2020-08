Fall Guys, hacker usano trucchi per ottenere la super velocità, rovinando il gioco

Gli sviluppatori di Fall Guys hanno promesso di intervenire, ringraziando tutti i giocatori onesti che di partita in partita segnalano gli hacker, i cheater, i giocatori che utilizzano trucchi insomma. Pare che truccare all'interno del gioco da PC non sia neppure troppo complesso per il momento: speriamo che Mediatonic investa risorse nel potenziare ogni aspetto della sua brillante produzione.

We're aware of the speedhackers and are working on it 👌

Thanks for reporting them!