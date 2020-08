Fall Guys: Ultimate Knockout, guida ai livelli e alle modalità di gioco

Nessuno avrebbe mai potuto prevedere il successo di Fall Guys: Ultimate Knockout, ma tant'è: il titolo di Mediatonic e Devolver Digital sta letteralmente infiammando l'estate su PlayStation 4 e PC. Gli utenti PS4, in particolare, possono sperimentarlo gratuitamente tramite PlayStation Plus, facendo parte dei titoli del mese, e giocarlo online con la crescente community raccolta attorno al gioco. Questa guida ai livelli e alle modalità di gioco vi permetterà di cominciare a giocare con una marcia in più e - qualora abbiate già iniziato ad addentrarvi nel folle mondo di Fall Guys: Ultimate Knockout - vi fornirà altre informazioni e consigli, utili per provare a vincere l'ambita corona. Vi ricordiamo infatti che ogni partita di Fall Guys prevede la partecipazione di ben 60 giocatori online, e che round dopo round solo uno di loro resterà in piedi.

I comandi e possibilità Le caramelle gommose di Fall Guys: Ultimate Knockout sono molto simpatiche, ma non è che possiedano chissà quali mosse di combattimento sofisticate: i comandi di gioco si limitano così a tre semplici possibilità; terremo presente la versione PlayStation 4. Si può effettuare il salto (con X), ci si può tuffare in avanti (con Quadrato) e infine interagire con gli oggetti circostanti oppure afferrare i nemici (R2). E questo è quanto, a parte naturalmente i movimenti legati allo stick analogico sinistro e la telecamera controllata da quello destro. C'è poco da memorizzare, è vero, ma va tenuto presente che queste poche possibilità si prestano a moltissimi utilizzi nel corso di partite differenti. Il tuffo in avanti, ad esempio: può farvi guadagnare centimetri preziosi proprio prima del traguardo, e salvarvi all'ultimo momento dall'eliminazione. Oppure in Tip Toe, la modalità di gioco in cui si deve camminare su una piattaforma sospesa, cercando di individuare le caselle indistruttibili e luminose per formare un sentiero sicuro, dove il tuffo consente di saltare tra due punti sicuri evitando gli altri che stanno crollando. Da ultimo perfezionare il tuffo è fondamentale per saltare negli anelli più complessi di Hoopsie Daisy. Afferrare i nemici è una mossa che può sicuramente tornare a vostro vantaggio in parecchie situazioni, purché non cominciate ad abusarne a sproposito ad ogni occasione; soprattutto nelle sfide a squadre, è possibile coordinarsi con i propri compagni. È il caso di Rock N Roll, in cui tre squadre cercano di collaborare per portare a destinazione una gigantesca palla: un membro del team può correre verso l'oggetto nemico e fermarne l'avanzata, o colpendo direttamente la sfera oppure afferrando gli altri avversari presenti. In Perfect Match, spingendo e strattonando, abbiamo visto spesso gettare nel vuoto i nemici dalle caselle "sicure". Un'infamia non da poco.

Le modalità di gioco e livelli Fall Guys: Ultimate Knockout presenta attualmente tre diverse modalità di gioco, che in lingua italiana potremmo tradurre con Corsa, Sopravvivenza e Squadra (Race, Survival, Team). Gli obiettivi naturalmente sono di volta in volta differenti, e ogni modalità presenta un numero più o meno cospicuo di livelli con variazioni interne; ad ogni modo, è chiaro che il vostro scopo è quello di rimanere in piedi, mentre gli altri avversari finiscono eliminati. Non esiste un vero e proprio ordine: è il titolo di Mediatonic a scegliere la modalità più adatta in un dato momento, a seconda dei giocatori disponibili (molti escono dalla partita tra un round e l'altro). La modalità di gioco Corsa prevede un percorso disseminato di vari ostacoli, più o meno letali: ogni giocatore trovare complesso un determinato ostacolo piuttosto che un altro, ma in generale tutti possono essere affrontati con nervi saldi, accortezza e padronanza dei controlli di gioco. Troverete lungo la strada frutta gigantesca che non vede l'ora di investirvi in pieno, altalene volubili, gelatina scivolosissima, pedane e oggetti rimbalzanti in grado di mettere in discussione il vostro equilibrio già precario; e poi ancora porte da distruggere o da aggirare se indistruttibili, mura che si alzano e abbassano provocando deviazioni nel percorso, e via dicendo.

Questi sono i livelli attualmente disponibili nella modalità corsa: Dizzy Heights, con piattaforme rotanti e sfere pronte ad investirvi

See Saw, a base di altalene

Fruit Chute, dovrete arrivare al traguardo mentre della frutta gigantesca vi pioverà addosso

Hit Parade, con sfere oscillanti pronte a colpirvi e gelatina scivolosa

Door Dash, con porte da distruggere lungo la strada: meglio non essere il primo della fila, non si sa mai qual è quella indistruttibile

Gate Crash, simile a Door Dash, ma le saracinesche si alzano e abbassano ritmicamente

Slime Climb, percorso verticale con varie difficoltà ad ogni piano; toccare la gelatina equivale a morte certa

The Whirlygig, piattaforme rotanti a non finire, e anche pale eoliche che rischiano di slanciarvi via

Una volta che una 20ina o una 30ina di giocatori sarà stata eliminata, Fall Guys: Ultimate Knockout passerà ai livelli Sopravvivenza, dove appunto potrete anche ignorare i vostri nemici; l'importante è non farsi eliminare dal livello stesso, che proporrà una difficoltà dopo l'altra: Jump Club, tutti i giocatori sono su una piattaforma rotante, e devono saltare all'arrivo degli ostacoli

Block Party, tutti i giocatori sono su una piattaforma immobile, ma devono schivare blocchi in arrivo sempre più rapidi e con sempre meno punti liberi a disposizione

Roll Out, tutti i giocatori sono su un gigantesco rullo suddiviso in sezioni; le sezioni girarono in diverse direzioni, a diversa velocità e con diversi pericoli

E naturalmente le odiose sfide in Squadre: non si tratta di livelli poco divertenti, sia chiaro, semplicemente è davvero facile finire eliminati perché gli altri membri del team non hanno alcuna intenzione di collaborare o non conoscono bene il funzionamento della missione. Dovrete essere voi a supplire a queste mancanze. Egg Scramble, i giocatori rubano le uova e le portano alla propria base; è possibile rubarle anche nelle basi nemiche

Jinxed, i giocatori infetti devono afferrare quelli sani, perde la squadra con maggiori "infezioni"

Hoarders, i giocatori devono tenere i palloni all'interno della propria area sul tabellone di gioco

Hoopsie Daisy, i giocatori saltano all'interno di anelli che spariscono e compaiono in continuazione, vince chi conquista più anelli (e dunque punti)

Rock N Roll, la squadra deve portare la palla alla fine del percorso, prima delle altre naturalmente

Fall Ball, due palloni da calcio in campo alla volta, vince chi segna più goal

Perfect Match, un memory con frutta da abbinare

Tail Tag, alcuni giocatori hanno la coda, vince la squadra che allo scadere del tempo ne ha conquistate il numero maggiore