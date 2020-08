Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rinviato al prossimo anno

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato rinviato al prossimo anno, il 2021. L'annuncio è stato dato dal publisher Paradox Interactive e dallo sviluppatore Hardsuit Labs tramite Twitter. Purtroppo non è stata comunicata alcuna nuova data d'uscita, quindi non è possibile dire se lo vedremo nei primi mesi o verso la fine del 2021.

Il messaggio con cui è stato dato il ferale annuncio, solo l'ultimo dei numerosi rinvii avuti nel 2020, parla di volontà del team di sviluppo di realizzare il miglior gioco possibile. Nel testo non viene fatto riferimento a potenziali difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un rinvio dovuto alla volontà di migliorare alcuni aspetti del gioco che non convincono il team di sviluppo.

Paradox e Hardsuit Labs hanno promesso che daranno maggiori informazioni in merito nei prossimi mesi. Speriamo che non ci sia da attendere troppo per giocarci. Per il resto vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X. Si tratta del seguito di Vampire: The Masquerade - Bloodlines, uno dei giochi di ruolo più amati di sempre in ambito PC.