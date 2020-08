Earthworm Jim 4, il primo trailer di gioco è brutto, i fan lo stanno distruggendo

Intellivision ha rilasciato il primo trailer di gioco di Earthworm Jim 4, titolo sviluppato in esclusiva per Intellivision Amico, nuova console prevista per ottobre ma rimandata al 2021 per cause di forza maggiore. La reazione dei fan e degli osservatori non è stata proprio positiva.

Potete vedere il trailer in testa alla notizia. A dirla tutta non è proprio bellissimo. Anzi, è abbastanza brutto, dato che mostra solo l'apparizione del personaggio e una sua camminata su uno scenario lineare e completamente privo di piattaforme e nemici. Non c'era niente di più significativo da mostrare, si stanno chiedendo moltissimi fan del personaggio delusi?. Ad esempio l'utente Twitter @madmankevin_ ha scritto: "Sono un grande fan di Earthworm Jim. Una volta ho anche tenuto una WR per farne lo speed run. Quindi... abbiamo aspettato più di un anno per vederlo... correre verso il lato dello schermo? Mi piace lo stile grafico... ma è davvero tutto ciò che avete da mostrare? Oof." Si tratta di solo uno dei tanti esempi fattibili di reazioni di disappunto a quanto mostrato.

Per chi se lo stesse chiedendo Intellivision Amico è una nuova console che riprende la tradizione dell'originale, nota all'inizio degli anni 80. L'obiettivo del team che la sta realizzando è di offrire giochi economici e immediati per tutta la famiglia, non oberati da microtransazioni, pubblicità e affini come avviene nel mondo mobile.