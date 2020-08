PS4: i DualShock 4 di vari colori tornano a disposizione questo mese

Sony ha intenzione di rilanciare vari modelli di DualShock 4 caratterizzati da vari colori, con il controller di PS4 che tornerà dunque in vendita in diversi modelli.

La notizia arriva dal PlayStation blog europeo, dunque dovrebbe riguardare anche il mercato italiano sebbene non sia specificato il lancio dell'iniziativa anche dalle nostre parti. In ogni caso, si tratta del ritorno di vari colori e design già emersi sul mercato in passato e dunque recuperati da Sony per questo periodo.

Tra i colori che verranno rilanciati ci sono il classico Jet Black e il Wave Blue, fino all'eclettico Sunset Orange e Red Crystal, come riferito da Steve Schwartz, il senior manager per periferiche e product marketing di Sony sul blog ufficiale.

"Oggi, siamo felici di annunciare che riporteremo sul mercato alcuni dei più recenti e stilosi design usciti in passato, previsti per questo agosto", riferisce l'uomo Sony, comunicando che presso rivenditori partner saranno nuovamente disponibili i modelli Berry Blue, Red Camouflage, Rose Gold e Steel Black, tra gli altri.

Per l'occasione è stato anche pubblicato un video celebrativo sul ritorno di questi controller. Da notare, peraltro, che il DualShock 4 non è compatibile con i giochi PS5 e dunque non può essere utilizzato con la nuova console per giocare ai titoli next gen, mentre funziona con i giochi PS4 in retrocompatibilità, una scelta che ha attirato non poche critiche, considerato che sembra rientrare nella pianificazione di una obsolescenza programmata per i dispositivi in questione. Alla luce di questo risulta piuttosto bizzarro il rilancio dei modelli di DualShock 4 sul mercato, ma tant'è.