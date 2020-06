Fortnite C2 Stagione 3: macchine in arrivo, ecco le quattro varianti previste

Le macchine sono in arrivo su Fortnite Capitolo 2 nel corso della Stagione 3. Ciò era stato ampiamente intuito dai dataminer sin dall'inizio della stagione in questione, risalente alla scorsa settimana; e ora nuove conferme arrivano dai leaker del Battle Royale di Epic Games.

Le macchine probabilmente rappresenteranno la più grande novità di Fortnite nell'ultimo anno: sono previste attualmente quattro diverse varianti, per un totale di quattro diversi veicoli. Permetteranno di coprire lunghe distanze sulla mappa di gioco, ma soltanto quando quest'ultima verrà "abbandonata" dall'acqua. Difatti il livello dell'inondazione dovrebbe lentamente ritirarsi di settimana in settimana. I mezzi dovrebbero debuttare a partire dall'Aggiornamento 13.30, che arriverà a luglio 2020.

Il leaker FortTory ha scoperto giusto in queste ore le caratteristiche delle quattro macchine in arrivo su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Ciascuna avrà bisogno di benzina / carburante per spostarsi, in quantità proporzionali alle dimensioni del mezzo:

ValetSmall - capacità carburante: 100

ValetMedium - capacità carburante: 100

ValetLarge - capacità carburante: 150

Dagwood Truck - capacità carburante: 100