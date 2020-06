One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di aryvilchis

Non è di certo facile realizzare un ottimo cosplay dedicato alla Nico Robin di One Piece, ma per fortuna di tanto in tanto ne saltano fuori alcuni davvero notevoli. Dunque per voi, oggi mercoledì 24 giugno 2020, è un giorno particolarmente fortunato.

La cosplayer aryvilchis, infatti, ha realizzato un cosplay davvero notevole a tema Nico Robin: il personaggio in questione, membro storico della ciurma di Rufy Cappello di Paglia di One Piece, sembra prendere vita, letteralmente. Non solo l'interpretazione di aryvilchis e i tratti del viso sono perfetti, ma anche la qualità del materiale utilizzato è quella giusta. Potrete trarre da voi le dovute conclusioni ovviamente, e poi farci sapere cosa ne pensate tramite commento in calce all'articolo.

Eccovi l'immagine del cosplay di oggi, dedicato a Nico Robin. Se non è abbastanza, comunque, potete fare riferimento anche a tutti gli altri costumi a tema manga, anime e videogames che vi abbiamo proposto negli scorsi giorni. Per esempio: