Dragon Ball, Bunny Bulma prende vita nel cosplay di vestara_ivana

Nuovo giorno, nuovo cosplay: questa volta tocca nuovamente alla Bunny Bulma di Dragon Ball, opera di Akira Toriyama (manga e anime) che difficilmente ha bisogno di presentazioni. Quale modo migliore, per cominciare al meglio la giornata di oggi, martedì 23 giugno 2020?

Ad essersi dedicata a questo lavoro è stata la cosplayer vestara_ivana, che ha poi giustamente deciso di postare i suoi risultati su Instagram, iniziando così ad ottenere un certo consenso tra i suoi follower. Difatti Bunny Bulma sembra prendere vita nel suo cosplay: non è un'opera eccezionale, quanto piuttosto amatoriale, ma comunque merita un po' di attenzione per la cura profusa nei particolari. E anche per l'interpretazione di vestara_ivana, che di suo ha impiegato tutta la simpatia di cui è capace, probabilmente.

Trovate l'immagine del cosplay della Bunny Bulma di Dragon Ball qui di seguito, fateci sapere cosa ne pensate tramite commento in calce all'articolo. Oh, prima naturalmente c'è tutto il tempo per ricordarvi alcuni (non tutti) dei costumi che vi abbiamo proposto di recente, a tema manga, anime e anche videogames.