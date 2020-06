Minecraft, un giocatore sta ricreando l'intera regione di Kanto dei pokémon

Un giocatore sta ricreando l'intera regione di Kanto di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia utilizzando unicamente Minecraft. Per mostrare lo stato dei lavori ha postato una foto del suo mondo su Reddit, dove è possibile riconoscere molti dei luoghi più iconici dei due giochi.

Per esempio si può notare la palestra di Blaine sull'Isola Cannella, il centro ricerca nel quale è possibile rivitalizzare i fossili, Biancavilla, il percorso 20 e le isole Spumarine il luogo dove è possibile catturare il pokémon leggendario Articuno.

Mettendo a confronto questa mappa con quella originale di Kanto si può notare come il lavoro sia promettente, nonostante manchi ancora molto al completamento dell'opera.





Nel caso in cui vogliate seguire il progetto di seguito vi riportiamo il post di Reddit di thisisminenow. Mentre sapevate che The Pokémon Company ha in previsione una diretta su di un "grosso progetto" questa settimana?