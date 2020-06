Fortnite, Pacchetto Akhuleon disponibile su PS4: contenuti e prezzo

Il primo starter pack della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 nel momento in cui scriviamo comincia a comparire sulle prime console e piattaforme di gioco. Adesso il Pacchetto Akhuleon è disponibile per l'acquisto su PlayStation 4, ad esempio. Vediamo i dettagli che dovete conoscere.

Fortnite - Il Pacchetto Akhuleon può essere acquistato direttamente all'interno del negozio di Fortnite Battaglia Reale su PlayStation 4, oppure a parte su PlayStation Store e poi riscattato in gioco. Si tratta di un bundle di oggetti cosmetici esclusivi, contenente anche un po' di valuta di gioco, i famosi V-buck: dal punto di vista dei contenuti troverete dunque 600 V-buck, il Costume Akhuleon (femminile), il dorso decorativo pugnalata alla schiena, infine il piccone lama velenosa.

Il prezzo del Pacchetto Akhuleon di Fortnite è fissato a 4,99 euro, il che lo rende estremamente interessante per vecchi e nuovi giocatori, basti pensare che solo i 600 V-buck contenuti al suo interno valgono 6 euro. Attualmente lo starter pack è disponibile solo su PlayStation 4, ma entro la mezzanotte di oggi 23 giugno 2020 dovrebbe approdare anche su Xbox One, PC, Nintendo Switch e piattaforme mobile Android e iOS. Lo comprerete? E avete già acquistato il Pass Battaglia della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2?