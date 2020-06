Metroid Prime 4, Retro Studios sta cercando un Lead animator

Retro Studios ha ancora aperta una posizione da Lead animator. Questo professionista deve avere alle sue spalle un solido curriculum e delle ottime doti individuale, ma deve essere anche capace di ispirare e colleghi e interfacciarsi con gli altri reparti delle studio. Questa persona, presumibilmente, andrà a lavorare a Metroid Prime 4 nello studio di Austin, in Texas.

La posizione aperta è piuttosto chiara: si tratta di una persona di talento ed esperienza che deve prendere in mano le sorti del team di animatori per raggiungere obiettivi specifici, oltre che deve essere in grado di correlarsi con le altre unità operative.

Saranno considerati dei plus l'aver avuto a che fare con IP già stabilite, con personaggi dotati di scheletro e con delle cinematiche. A questo indirizzo è possibile trovare tutte le informazioni nel caso in cui siate interessati.

La domanda che ci poniamo, però, è questa: se Retro Studios sta cercando ora un Lead animator, a che punto è il progetto di Metroid Prime 4? Possibile che sia così indietro da non necessitare ancora di una figura chiave come questa? Nelle scorse settimane lo studio aveva già assunto diversi professionisti provenienti da Borderlands, Star Wars e Starcraft, a che punto siamo dello sviluppo?