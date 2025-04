Metroid Prime 4 Beyond, lo abbiamo provato su Nintendo Switch 2

Otto anni dopo, Metroid Prime 4 Beyond si avvicina finalmente al traguardo, pronto ad arrivare su due diverse console com'è stato in passato per Zelda: Twilight Princess o Breath of the Wild. Per le 150 milioni di Nintendo Switch nel mondo rappresenterà il canto del cigno, il gioco più importante tra quelli in arrivo. Per Switch 2, invece, sarà uno dei più interessanti e ambiziosi giochi di punta che arriveranno nei primi mesi dal lancio della console. Ed è proprio sulla nuova console Nintendo che abbiamo provato l'inizio di Metroid Prime 4.

C'è chi ormai non ci sperava neanche più. Chi se lo ricorda? Era l'E3 del 2017 quando uno sfondo stellato, una musica memorabile e un semplice logo ci fecero saltare dalla sedia: Nintendo era al lavoro su Metroid Prime 4 . Il fatto che non ci fossero immagini, illustrazioni né filmati in computer grafica era forse un indizio, eppure nessuno immaginava quanto lunga sarebbe stata l'attesa. La nuova avventura di Samus sarebbe sparita completamente dai radar, finché nel gennaio del 2019, con un video di appena tre minuti, Shinya Takahashi di Nintendo diede la cattiva notizia: "Il gioco non ha raggiunto gli standard che ci si aspetta dalla serie Prime", disse prima di confermare che lo sviluppo sarebbe ripartito dall'inizio con il coinvolgimento diretto di Retro Studios.

Atterrati su Tanamaar, si ha giusto qualche secondo per ammirare il panorama, con soldati della Federazione e pirati che continuano a darsi battaglia sia in cielo che sulla terraferma. La battaglia che si estende in lontananza, con rocce e metalli che si illuminano ora con le esplosioni dei laser e ora con i bracieri di piccoli incendi; l'armatura di Samus si vede per pochi istanti, mai così scintillante e dettagliata, prima che la visuale passi in prima persona mostrando i dettagli del suo visore e i riflessi sul suo cannone, mentre scintille, nebbia e tizzoni riempiono lo schermo. Sarà anche un gioco con uno sviluppo problematico e nato per il vecchio hardware di Switch, eppure Metroid Prime 4 su Switch 2 è senza dubbio uno dei giochi graficamente più d'impatto tra quelli finora visti su una qualsiasi console Nintendo.

Metroid Prime 4 Beyond comincia in maniera familiare, con Samus Aran che arriva sul pianeta Tanamaar dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto da una struttura della Federazione Galattica, assediata dai pirati spaziali di Sylux. Prima di atterrare con la nave sul pianeta e cominciare l'esplorazione, si assiste a una cinematica abbastanza atipica per la serie: sembra l'inizio de La Vendetta dei Sith, con una violenta battaglia spaziale in cui Samus si fa strada tra i caccia e le navi pirata, piroettando tra esplosioni e cannoni laser. Un filmato di pochi secondi, giusto per ricordare a chi è smemorato chi è il cacciatore di taglie migliore della galassia.

Una nuova arma... il mouse

Nemmeno il tempo di guardarsi attorno, che subito ci si trova in mezzo alla battaglia. L'inizio del gioco introduce immediatamente alle principali abilità di Samus, dalla scansione del paesaggio e degli oggetti, passando per l'utilizzo della morfosfera, salti e schivate, e ovviamente l'uso del cannone. Metroid Prime 4 Beyond eredita bene o male gli stessi controlli di Metroid Prime Remastered, con la possibilità di mirare utilizzando gli stick analogici, aiutandosi con il sistema di puntamento automatico oppure usando i sensori di movimento del Joy-Con.

L'armatura di Samus evolverà come da tradizione nel corso del gioco

Su Switch 2 è anche possibile usare il Joy-Con della console come mouse, e infatti la postazione su cui è stata fatta provare la demo era pensata proprio per questa configurazione, con un'ampia scrivania e un grosso tappetino da mouse. Passare da una configurazione all'altra è immediato e non richiede né di mettere in pausa il gioco né di premere un tasto particolare: basta semplicemente inclinare il polso (e quindi il Joy-Con) per passare dal controllo tradizionale a quello tramite mouse. In assenza di una superficie piana su cui usare il mouse, il Joy-Con in modalità mouse si può usare anche sulla propria gamba e funziona senza problemi. In modalità mouse il Joy-Con di sinistra si utilizza in maniera tradizionale (per spostare il personaggio, cambiare visore o selezionare un diverso cannone) mentre quello di destra si usa per puntare e sparare come un qualsiasi mouse in un qualsiasi FPS.

Il pianeta Tanamaar ci vedrà esplorare diversi biomi e scorci spettacolari

Tuttavia, Metroid Prime non è mai stato "un qualsiasi FPS". Con il mouse si può sparare con più precisione a nemici e oggetti dello scenario, ma con pirati spaziali che saltano da una parte all'altra e un sistema di mira e fuoco che dev'essere funzionale tanto nei combattimenti quanto nell'esplorazione, non aspettatevi di giocare Metroid Prime 4 come fosse un Call of Duty. Nel poco tempo a disposizione, abbiamo notato per esempio che la soluzione più comoda era quella di usare il mouse per spostare l'inquadratura durante l'esplorazione, ma poi agganciare i bersagli con l'autolock e usare il mouse solo per fare piccoli aggiustamenti. Si tratta comunque di un'opzione che si aggiunge a quelle precedenti, permettendo a chiunque di trovare la propria configurazione preferita, sia che si utilizzino i Joy-Con o il Pro Controller, sia che si giochi in portabilità o al TV di casa.