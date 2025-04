Multiplayer.it è il partner ufficiale italiano per i BAFTA Games Awards 2025, seguite con noi le premiazioni!

I BAFTA Games Awards sono tra i maggiori premi videoludici annuali e vengono assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, prestigiosa organizzazione britannica che premia annualmente le opere cinematografiche, televisive e interattive, occupandosi anche dei videogiochi.

I BAFTA Games Awards 2025 si avvicinano, e quest'anno Multiplayer.it sarà il partner ufficiale scelto per l'Italia , con l'evento che potrete seguire in diretta con noi su Twitch martedì 8 aprile alle ore 20:00 con tutte le premiazioni nelle varie categorie previste.

I giochi dell'anno per BAFTA

L'appuntamento per seguire l'evento è dunque fissato per martedì 8 aprile alle ore 20:00, sul canale Twitch di Multiplayer.it, in compagnia della redazione, che in qualità di partner ufficiale per l'Italia avrà modo di raccontarvi tutti i dettagli e retroscena sull'evento, portandovi virtualmente all'interno della sala delle cerimonie.

Un combattimento in Senua's Saga: Hellblade II, titolo con la maggiore quantità di candidature

I BAFTA Games Awards 2025 riguardano giochi lanciati nel corso del 2024, un anno peraltro alquanto ricco di uscite: oltre a Senua's Saga: Hellblade 2, che curiosamente però non compare nella categoria "Best Game", anche Astro Bot si conferma un favoritissimo con 8 nomination, oltre a Black Myth: Wukong e Helldivers 2.

In particolare, a contendersi il premio di Gioco dell'Anno saranno:

Astro Bot Development Team - Team ASOBI/Sony Interactive Entertainment

Balatro LocalThunk - LocalThunk/Playstack

Black Myth: Wukong Development Team - Game Science/Game Science

Helldivers 2 Development Team - Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Development Team - Nintendo/Nintendo

Thank Goodness You're Here! Will Todd, James Carbutt- Coal Supper/Panic

Trattandosi di un'iniziativa che guarda in maniera particolare all'industria britannica, ha grande importanza anche il premio come "miglior gioco britannico", categoria nella quale quest'anno sono finalisti i seguenti titoli:

A Highland Song Development Team - inkle Ltd

LEGO Horizon Adventures Development Team- Guerilla, Studio Gobo/Sony Interactive Entertainment

Paper Trail Development Team - Newfangled Games/Newfangled Games

Senua's Saga: Hellblade 2 Development Team- Ninja Theory/Xbox Game Studios

Still Wakes The Deep Development Team- The Chinese Room/Secret Mode

Thank Goodness You're Here! Will Todd, James Carbutt- Coal Supper/Panic

A presentare la serata ci sarà l'attore, comico e appassionato di videogiochi Phil Wang, con vari ospiti che si alterneranno sul palco, premiazioni e performance.