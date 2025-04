The Duskbloods è veramente un Bloodborne 2? Vediamo come funziona, secondo le parole di Miyazaki stesso

Hidetaka Miyazaki, director di The Duskbloods , ha parlato del videogioco in una intervista con Nintendo pubblicata sul sito ufficiale e ci permette così di capire maggiormente che tipo di videogioco è.

Cosa è stato svelato su The Duskbloods

Miyazaki afferma: "lo consideriamo un PvPvE. In sostanza, si tratta di un gioco multigiocatore online, con un gameplay sia giocatore contro giocatore che giocatore contro nemico."

Spiega poi che i giocatori usano dei personaggi chiamati "Bloodsworn", ovvero dei membri di un gruppo di persone che sono diventate più che umane, usando il potere di un sangue speciale.

Queste persone competono tra loro per ottenere il "Primo Sangue". L'ambientazione è una sorta di fine dei tempi, in cui l'umanità è agli sgoccioli. Il Primo Sangue scorre in un luogo noto come il Crepuscolo dell'Umanità, ovvero una fusione di luoghi provenienti da diverse epoche. Per questo possiamo vedere sia luoghi gotici così come aree più moderne.

I vari Bloodsworn (più di 12, dice Miyazaki) che potremo controllare avranno caratteristiche uniche, tra abilità e armi per variare tipo di approccio agli scontri. Ci sarà anche modo di personalizzare un poco tali personaggi, per renderli ancora più propri. L'impressione però è che vadano considerate delle classi perlopiù predefinite che non possono essere stravolte.

In generale, il gioco cerca di dare al giocatore ampie possibilità di movimento, con scatti, super salti, doppi salti e non solo (vediamo anche che un personaggio ha un jetpack steampunk). Sarà anche possibile evocare degli NPC alleati per combattere.

Spiega poi anche che si potrà giocare in massimo otto. Si parte da un'area "hub" dove scegliere i personaggi, personalizzarli ed entrare nella partita multigiocatore. Una volta conclusa una partita, si torna all'hub e si ottengono delle ricompense utili per personalizzare i Bloodsworn.

Per vincere una partita, di norma si deve essere l'ultimo giocatore in vita. Altre volte però è necessario abbattere un potente boss o altro ancora non specificato. Alle volte quindi il focus è sul PvE altre volte sul PvP. Inoltre c'è un sistema di punti che decidono chi vince veramente: si ottengono con gli scontri, ma anche in altri modi. Inoltre, ci sono dei sistemi di gioco che spingono i giocatori a diventare alleati invece che scontrarsi.

I match avranno anche delle variabili per renderli diversi tra loro. Miyazaki afferma che il gioco sarà piacevole anche per chi non ama i giochi PvP. Lui per primo afferma di non apprezzarli molto. Non mancherà inoltre una lore da scoprire, nascosta negli oggetti da sbloccare per i personaggi.