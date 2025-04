The Duskbloods ed Elden Ring per Nintendo Switch 2 hanno fatto crescere le azioni di Kadokawa

Doppio colpo

Ieri, FromSoftware ha annunciato che pubblicherà The Duskbloods, una nuovissima proprietà intellettuale, come esclusiva per Nintendo Switch 2, oltre a una Tarnished Edition di Elden Ring.

Anch'essa in uscita su Switch 2, la Tarnished Edition includerà il gioco base di Elden Ring, il DLC Shadow of the Erdtree e nuovi contenuti aggiuntivi come armi, armature e la possibilità di personalizzare le cavalcature.

Kadokawa Corporation possiede il 70% di FromSoftware, mentre Tencent e Sony detengono rispettivamente il restante 16% e 14% della compagnia. Con un lancio previsto in contemporanea mondiale nel 2026, The Duskbloods è un titolo PvPvE incentrato sul multiplayer che ha già suscitato molto interesse, poiché i giocatori lo considerano un po' quel seguito spirituale di Bloodborne che attendevano da tempo, nonostante il focus sul multiplayer. Insomma, la borsa ha premiato l'attività della software house, che di suo aveva già un grosso progetto annunciato, Elden Ring Nightreign, anch'esso attesissimo dai giocatori. Da notare che entrambi sono in odore di live service, nonostante non sia stato annunciato ancora niente in merito.