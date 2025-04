The Duskbloods arriverà su PC e altre console? FromSoftware sembra voler evitare i problemi di Bloodborne

Sebbene non ci sia una comunicazione specifica al riguardo, dal sito ufficiale del gioco emerge il fatto che la proprietà intellettuale del gioco sembra sia in possesso di FromSoftware, non di Nintendo, contrariamente a quanto era successo con l'esclusiva PS4, la cui IP è controllata da Sony. Anche la registrazione del trademark sembra puntare al fatto che la proprietà intellettuale sia sotto il controllo dello studio nipponico.

Davanti a un'esclusiva del genere, nonostante le discussioni sul fatto che si tratti di un gioco essenzialmente multiplayer e dunque considerato forse meno interessante da parte degli utenti, sono ovviamente esplose le teorie sulla possibilità di vedere The Duskbloods su altre piattaforme, e l'idea è che ci sia qualche possibilità in più rispetto ad altri casi come Bloodborne .

The Duskbloods è il nuovo gioco di FromSoftware che è stato annunciato come un'esclusiva Nintendo Switch 2 proprio durante il Direct di presentazione dedicato, ma a quanto pare l'IP appartiene in questo caso al team di sviluppo , cosa che potrebbe aprire la possibilità dell' arrivo su PC e altre console , contrariamente a quanto visto finora con Bloodborne.

Possibilità concrete di arrivo su altre piattaforme?

Sebbene la questione non sia automatica, il fatto che sia FromSoftware a gestire i diritti sul franchise concede sicuramente maggiore libertà sulla gestione di questo, con la possibilità concreta che The Duskbloods possa arrivare in seguito anche su altre piattaforme, come PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ovviamente ci sarà un periodo di esclusiva che potrà essere più o meno lungo, ma solitamente il possesso dell'IP da parte del team determina anche la libertà di pubblicazione altrove, sempre che vi si veda un'effettiva possibilità di successo, ma considerando la popolarità raggiunta dai titoli FromSoftware questo non dovrebbe essere messo in discussione.

A questo punto attendiamo di capire come maggiore chiarezza se effettivamente l'IP sia in possesso di FromSoftware, nel qual caso una possibile conversione potrebbe essere presa in considerazione, anche se la questione resta assolutamente incerta. Per il momento, se siete interessati a The Duskbloods l'unica possibilità certa di giocarlo è acquistare Nintendo Switch 2, in attesa di eventuali sviluppi futuri.