Dante femminile nel cosplay di missbrisolo è affascinante e non perde ciò che lo rende unico in Devil May Cry

Devil May Cry è arrivato su Netflix in formato anime e le classifiche italiane mostrano che è subito riuscito a entrare in Top 10. In questa serie vediamo Dante, o per meglio dire una sua versione, mentre combatte demoni. Ci sono tante versioni del personaggio e alcune di esse sono molto originali, come quella proposta da missbrisolo. Possiamo infatti vedere il suo cosplay di Dante al femminile.

Dante è un mezzo demone cacciatore di demoni. Tra le sue caratteristiche più iconiche vi sono le armi utilizzate, compresa una spada e due fidate pistole. Nei videogiochi è in grado di mettere in atto mosse spettacolari. La giacca rossa e i capelli bianchi sono invece le caratteristiche fisiche più peculiari.