Nintendo vuole che capiate che i giochi di lancio per Switch 2 ridefiniscono i rispettivi generi

Parliamo ovviamente di titoli come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza . Esattamente, però, in che modo Nintendo sceglie i titoli con i quali aprire una generazione? Che cos'è che li contraddistingue?

L'opinione di Nintendo sui giochi di lancio di Switch 2

La risposta arriva da Bill Trinen, un vice presidente di Nintendo. Parlando con GameSpot, il dirigente ha spiegato qual è il punto di vista della compagnia.

Bill Trinen ha affermato: "Speriamo che la gente si renda conto che giochi come Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza sono prodotti che ridefiniscono il genere o il rispettivo franchise e che sfruttano davvero l'unicità dell'hardware di Nintendo Switch 2... Parliamo di giochi che davvero non ti puoi perdere, a mio avviso. Sono giochi imperdibili per sperimentare le prossime novità di Nintendo".

Provando a capire il punto di vista di Nintendo, possiamo ad esempio notare come Mario Kart World rivoluzioni la serie passando a una struttura a mappa aperta e percorsi che sono "interconnessi". Donkey Kong Bananza, invece, punta su un ambiente ampiamente distruggibile e al fatto che porta con sé un piccolo alleato.

Ovviamente Nintendo non può non lodare i propri prodotti, quindi sarà il pubblico a decidere dopo la pubblicazione se questi titoli siano veramente di grande impatto e se abbia un qualcosa in grado di cambiare il rispettivo franchise.

Tra le novità della console vi è anche la funzione di GameChat che per essere sfruttata appieno chiede anche la telecamera ufficiale per Nintendo Switch 2 che è in prenotazione su Amazon Italia: vediamo il prezzo.