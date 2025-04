La rana gigante di The Duskbloods ha già scatenato la corsa alla realizzazione di disegni erotici

Durante il Nintendo Direct di Nintendo Switch 2 è stato annunciato anche The Duskbloods di FromSoftware, un titolo multiplayer dai toni scuri e l'ambientazione decisamente cupa, da cui la comunità ha tratto ispirazione per... produrre fan art erotica in quantità. A ispirare gli "artisti" non è stato un personaggio umano, in questo caso, ma una specie di rospo gigante dotato di quelli che sembrano essere due seni.

Ispirazione profonda

Più precisamente, il trailer ha mostrato alcuni dei personaggi e dei mostri del gioco in arrivo, uno dei quali è una creatura gigante simile a una rana con un'espressione facciale da incubo.

Tuttavia, molti utenti, in particolare quelli giapponesi, non hanno potuto fare a meno di notare che quella che sembra la sacca vocale della rana assomiglia stranamente a un enorme paio di seni. Anche il loro modo di oscillare ha richiamato la stessa impressione. Va da sé che la rana e le sue "grandi doti naturali" hanno generato un'ondata di fanart a sfondo erotico.

Uno dei commentatori ha scritto: "Devo fare i complimenti al gusto impeccabile di FromSoftware per aver trasformato una rana in una bomba sexy dal seno prosperoso." Il post è diventato virale, scatenando la fantasia collettiva. Quindi vediamo alcuni dei disegni più pudici.

Insomma, The Duskbloods ha già conquistato il cuore di molti, in questo caso per un motivo abbastanza strano. Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di The Duskbloods è prevista per il 2026 come esclusiva per Nintendo Switch 2. Maggiori informazioni sul gioco saranno annunciate sul sito web di Duskbloods e immaginiamo che con l'avvicinarsi della pubblicazione non mancheranno gli aggiornamenti.

Vi ricordiamo anche che The Duskbloods è il secondo gioco multigiocatore annunciato da FromSoftware, oltre a Elden Ring Nightreign, che però nega di voler puntare su questo genere.