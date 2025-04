FromSoftware sta puntando troppo sui giochi multigiocatore? Miyazaki commenta la direzione della compagnia

FromSoftware ha annunciato - durante la presentazione di Nintendo Switch 2 - un nuovo videogioco: The Duskbloods . Come vi abbiamo spiegato in una precedente notizia, si tratta di un gioco multigiocatore, precisamente PvPvE .

Miyazaki dice se vuole continuare a fare giochi single player

Una risposta in merito arriva da Hidetaka Miyazaki, director di The Duskbloods, così come di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ed Elden Ring (ma non solo). Miyazaki è anche il capo dello studio di sviluppo.

Miyazaki ha detto: "Come nota a margine, permettetemi di fare una precisazione. Come già accennato in precedenza, questo è un titolo multigiocatore online nel suo nucleo, ma questo non significa che come azienda abbiamo deciso di passare a una direzione più incentrata sul multigiocatore con i titoli futuri".

È stata annunciata anche la versione per Nintendo Switch 2 di Elden Ring, e abbiamo ancora intenzione di sviluppare attivamente giochi per giocatore singolo come questo che abbracciano il nostro stile più tradizionale".

Possiamo quindi stare "tranquilli" riguardo al fatto che FromSoftware continuerà a sviluppare giochi profondamente fondati sul single player. Considerando che Elden Ring ha venduto 28 milioni di copie, lo consideravamo anche un po' ovvio.

Infine, vi chiedete se The Duskbloods è veramente un Bloodborne 2? Vediamo come funziona, secondo le parole di Miyazaki stesso.