Le novità di Yakuza 0: Director's Cut per Nintendo Switch 2 rivelate dal producer

Nel corso di un'intervista con Famitsu, il producer Makoto Suzuki ha rivelato le novità di Yakuza 0: Director's Cut per Nintendo Switch 2, a partire dalle nuove sequenze di intermezzo inserite per l'occasione, che a quanto pare aggiungeranno scene per un totale di 26 minuti.

"Si tratta di un'edizione rielaborata, che include alcuni episodi che erano stati tagliati a causa di varie circostanze in occasione dell'uscita originale, per cui l'abbiamo chiamata Director's Cut", ha spiegato Suzuki.

"Inoltre Nintendo Switch 2 dispone di una gamma completa di funzionalità di comunicazione, come la chat di gioco, ed è stata aggiunta una nuova modalità multiplayer online", ovverosia la Kachikomi Online Battle: una battaglia a squadre composte da quattro giocatori.

Si tratterà di contenuti sufficienti per invogliare all'acquisto anche chi ha già completato la versione originale di Yakuza 0? Difficile dirlo, ma anche sotto il profilo tecnico il gioco riceverà importanti miglioramenti.