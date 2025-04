Non si tratta di una semplice remaster di Yakuza 0 , a quanto pare: stando alle parole di Yokoyama, questa edizione includerà una serie di sequenze di intermezzo inedite , realizzate appositamente per l'occasione, che andranno ad arricchire ulteriormente la trama.

Yakuza 0: Director's Cut è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con tanto di trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile in concomitanza con il lancio della nuova console, dunque il prossimo 5 giugno.

Il trailer

L'annuncio della Director's Cut per Nintendo Switch 2 arriva a poche settimane dal decimo anniversario di Yakuza 0, e probabilmente non è un caso che il Ryu Ga Gotoku Studio abbia deciso di portare proprio questo episodio sulla nuova console della casa giapponese.

Oltre alla novità novità rappresentata dalle sequenze di intermezzo inedite, Yakuza 0: Director's Cut includerà anche una nuova modalità multiplayer online per quattro giocatori chiamata Red Light Raid, dotata di un roster composto da ben sessanta personaggi.

Infine, questa riedizione per Nintendo Switch 2 sarà dotata di sottotitoli in italiano e del doppio audio per i dialoghi, disponibili sia in giapponese che in inglese.