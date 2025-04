Donkey Kong Bananza annunciato con un trailer e una data d'uscita per Nintendo Switch 2

Alla fine del Nintendo Direct di oggi è arrivato anche l'annuncio di Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2, presentato con un primo trailer che ha riferito anche la data di uscita del gioco, fissata per il 17 luglio 2025, dunque poco dopo il lancio della console.

Si tratta di un action platform in 3D che riprende vagamente lo stile del vecchio Donkey Kong 64 come impostazione ma propone anche una notevole varietà di situazioni inedite e meccaniche alquanto diversificate, in base a quanto possiamo vedere nel trailer.

Lo vediamo esibirsi in varie azioni, all'interno di ambientazioni molto variegate, in quella che sembra essere un'avventura veramente di notevole spessore per la nuova console Nintendo.