Yakuza 0: Director's Cut si mostra su Nintendo Switch 2 con la sequenza introduttiva

SEGA ha pubblicato la sequenza introduttiva di Yakuza 0: Director's Cut su Nintendo Switch 2, che riprende quella del gioco originale ma viene accompagnata in questo caso da musiche differenti.

Il video mostra un giovane Kazuma Kiryu che passeggia per le strade dell'affollato quartiere di Kamurocho, incutendo più timore del solito. Come mai? Il ragazzo se ne rende conto specchiandosi nel finestrino di un'auto.

Kazuma ha il volto sporco di sangue per via di quello che è appena successo: un'operazione di recupero crediti, chiamiamola così, affidatagli dal Clan Tojo. Deve però rimettersi rapidamente in sesto, perché ha un appuntamento.

Chi ha già giocato lo splendido prequel della serie SEGA sa già come si svolgeranno gli eventi, ma la Director's Cut andrà ad arricchire ulteriormente la storia con diverse sequenze di intermezzo inedite, realizzate appositamente per questa riedizione.