Il cosplay di Anna Henrietta da Irine Meier celebra i dieci anni di The Witcher 3

Anna Henrietta rivive nel cosplay di Irine Meier, che ha pensato bene di celebrare in questo modo i dieci anni di The Witcher 3: Wild Hunt. Anna è infatti uno dei personaggi più affascinanti del gioco, e in particolare dell'espansione Blood and Wine.

Duchessa sovrana del ducato di Toussaint, Anna Henrietta è una donna elegante, consapevole del proprio potere e della propria autorità, ma al contempo umana e fragile: due volti di una personalità che i giocatori del titolo firmato CD Projekt RED hanno apprezzato in maniera particolare.

Il rapporto tra Anna Henrietta e Geralt di Rivia svolge un ruolo centrale in Blood and Wine: il Witcher viene convocato per indagare su una serie di omicidi brutali, ma ben presto il mistero si intreccia con il passato personale della duchessa e con la tragica storia della sorella Syanna.

Irina ha interpretato il personaggio di Anna in maniera sensuale, indossando un abito straordinariamente ricco di dettagli, che risalta in maniera chiara nelle foto.