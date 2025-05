Il cosplay di Triss Merigold da Irine Meier celebra i dieci anni di The Witcher 3

Irine Meier ha rispolverato il suo cosplay di Triss Merigold in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, anche al fine di ribadire l'importanza di questo personaggio all'interno dell'opera di Andrzej Sapkowski.

"Buon decimo compleanno a The Witcher 3: Wild Hunt!", ha scritto Irine nel suo post. "Se potessi cancellare i miei ricordi e rigiocarlo per la prima volta... lo farei. Centinaia di volte. Triss non è solo un personaggio che ho interpretato in cosplay. È IL personaggio."

"Siamo state insieme in castelli antichi, foreste profonde, città soleggiate, fiere del fumetto e folli meet-and-greet in giro per il mondo. È stata con me in ogni momento, e probabilmente ho più foto con questo cosplay che con qualsiasi altro vestito normale, ah ah ah!"

Irine è senza dubbio una delle modelle che è riuscita a interpretare Triss nella maniera più fedele e affascinante, riproducendo in maniera straordinariamente fedele i suoi abiti e i suoi accessori, ma offrendo al contempo un riflesso dell'indole che muove la potente maga.