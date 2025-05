PS5 Slim e Pro in forte sconto durante i Days of Play? Un leaker ha svelato le date della promozione

Ci sarà un forte sconto su PS5 Slim e PS5 Pro durante i Days of Play, secondo quanto riferito dal noto leaker billbil-kun, che ha rivelato in anticipo le date della promozione e ha parlato di offerte senza precedenti sulla console Sony.

Stando alle parole del leaker, l'evento si svolgerà dal 28 maggio all'11 giugno presso gli ormai soliti rivenditori, da PlayStation Direct ad Amazon, e consentirà di acquistare PS5 Slim con uno sconto pari a 100€, sia in versione standard che Digital Edition.

Per quanto riguarda invece PS5 Pro, lo sconto sarà pari a 50€: non una cifra enorme rispetto al prezzo molto importante della console, ma si tratta in ogni caso della prima promozione in assoluto su questo modello. Lo sconto di 50€ verrà applicato anche al visore PlayStation VR2.

Per il momento non ci sono invece indiscrezioni riguardo eventuali offerte sull'abbonamento a PlayStation Plus, ma esiste la concreta possibilità che vengano effettuate riduzioni fino al 30%, come accaduto durante gli scorsi Days of Play.