I giocatori PS5 stanno vivendo una delle migliori annate dal lancio della console, grazie a Xbox

Per chi ha come hobby o passione i videogiochi, il 2025 finora si è rivelata una grandissima abbuffata di nuovi titoli di spessore, sorprese e graditi ritorni di classici del passato. E la seconda metà sembra promettere altrettanto bene. In particolare, per i possessori di PS5 è un'annata veramente memorabile, segnata da tantissime esclusive di peso di... uh, Xbox.

Dopo il primo assaggio dello scorso anno con Sea of Thieves, Pentiment, Grounded e Hi-Fi Rush, la nuova strategia multipiattaforma di Microsoft è entrata nel vivo quest'anno e per il momento ne stanno beneficiando tantissimo i giocatori in possesso di PS5. Indiana Jones, Forza Horizon 5, la remaster del primo Gears of War e Senua's Saga: Hellblade 2 erano tutti i giochi confinati sulle piattaforme verdecrociate e che ora o prossimamente saranno disponibili anche su PlayStation.

E la lista potrebbe allungarsi ulteriormente, considerando i rumor sempre più insistenti su una conversione di Starfield. Ma in generale, ormai si può dare per scontato che anche Halo e le altre produzioni degli Xbox Studios prima o poi arriveranno su PS5. Si tratta di uno scenario che era impossibile da immaginare fino a pochi anni fa. Di certo, io non me lo sarei mai aspettato e a quanto pare lo stesso vale per l'FTC statunitense, che magari ad averlo saputo prima avrebbe evitato di gettarsi a capofitto in una diatriba legale lunga e dispendiosa per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard che non ha portato a nulla, se non a una figuraccia.