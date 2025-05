OnePlus 15 potrebbe avere una batteria dalla capacità sorprendente, secondo un rumor

Nonostante manchino ancora diversi mesi al suo lancio, cominciano già a susseguirsi incessantemente numerose indiscrezioni in merito a OnePlus 15, il prossimo top di gamma della compagnia previsto in uscita entro la fine dell'anno sui mercati di tutto il mondo. Nello specifico e stando agli ultimi rumor, OnePlus 15 potrebbe offrire una batteria dalla capacità a dir poco sorprendente : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dall'informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, il nuovo OnePlus 15 dovrebbe offrire una batteria da 7000 mAh al suo interno , con il supporto alla ricarica via cavo da 100 W di potenza, garantendo così un'ottimale autonomia. Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, il nuovo modello supererebbe di gran lunga quanto visto un anno fa su OnePlus 13, dotato di una batteria da 6000 mAh di capacità al suo interno, oltre che la maggior parte dei modelli attualmente in commercio.

Quando uscirà OnePlus 15

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per OnePlus 15: basandoci su OnePlus 13, il prossimo top di gamma potrebbe vedere la luce nel corso del mese di ottobre, almeno per il mercato cinese. Ricordiamo infatti che la compagnia salterà con ragionevole certezza il numero 14, considerato sfortunato dalle credenze popolari.

OnePlus 15 (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice cinese. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.