Come già noto, la GameChat sarà disponibile gratuitamente fino al 31 marzo 2026 , dopodiché perché sarà necessario possedere un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online per continuare a utilizzarla.

"Come misura di sicurezza aggiuntiva, è richiesta la verifica tramite messaggio di testo per configurare GameChat. Viene utilizzato il numero di telefono registrato al tuo account Nintendo", si legge sul sito ufficiale di Nintendo.

Obbligatoria al momento negli Stati Uniti e nel Regno Unito , questa funzionalità verrà con ogni probabilità estesa a tutto il mondo. I bambini potranno utilizzare un numero del genitore o del tutore per ricevere i messaggi, naturalmente.

A quanto pare la GameChat di Nintendo Switch 2 richiederà un numero di telefono per poter essere utilizzata, al fine di identificare l'utente e verificarlo tramite invio di SMS: una misura di sicurezza già presente sulle varie piattaforme digitali.

Una funzionalità che ha fatto discutere

Sappiamo che Nintendo può registrare le sessioni di GameChat su Switch 2 "per motivi di sicurezza", ma a far discutere più che altro è l'accesso a pagamento per una funzionalità collegata addirittura a un tasto fisico della nuova console.

Il tanto chiacchierato pulsante C, infatti, diventerà fondamentalmente inutile laddove si decida di non sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online dopo il 31 marzo 2026: una scelta di design che lascia un po' interdetti.

