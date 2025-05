La beta di Gears of War: Reloaded spunta nel backend di Steam, annuncio a breve?

SteamDB ha segnalato che la beta di Gears of War: Reloaded è spuntata nel backend di Steam, dunque esiste la concreta possibilità che venga annunciata ufficialmente a breve. Magari durante l'Xbox Games Showcase dell'8 giugno?

Per il momento i dettagli sono pochi: sappiamo che il client è presente sulla piattaforma digitale Valve e qualcuno ci sta giocando, sebbene si parli solo di una manciata di utenti. Del resto testare il comparto multiplayer avrebbe perfettamente senso, a maggior ragione considerando il crossplay.

Ci aspettiamo dunque che Microsoft presenti la beta in questione, rivelando le date in cui verranno condotti i test e i contenuti disponibili. Considerando tuttavia che Gears of War: Reloaded uscirà il prossimo 26 agosto, le tempistiche appaiono strette.

Al debutto assoluto su PlayStation, lo sparatutto sviluppato originariamente da Epic Games si presenterà nella sua migliore incarnazione possibile, con una remaster della Ultimate Edition in grado di rendere attuale il comparto tecnico e diverse altre novità.