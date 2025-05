Elden Ring Nightreign è alle porte: svelate data e orario di lancio e del preload su PlayStation, Steam e Xbox

Manca una settimana al debutto di Elden Ring Nightreign e per preparare i giocatori il team di FromSoftware ha annunciato data e orario di lancio e del preload su PS4, PS5, Xbox Series X|S, One e PC Steam.

Per quanto riguarda lo sblocco delle copie digitali e l'apertura dei server, come possiamo vedere nell'immagine qui sotto c'è un'unica data e orario da segnare in agenda per tutte le piattaforme grazie al fuso orario italiano: sarà possibile iniziare vestire i panni dei Crepuscolari e affrontare i Signori della Notte allo scoccare della mezzanotte di venerdì 30 maggio (la notte tra il 29 e il 30 per intenderci).