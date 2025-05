Silent Hill f verrà presentato durante l'Anime Expo di Los Angeles

Silent Hill f sarà protagonista di un panel all'Anime Expo di Los Angeles, nella notte fra il 4 e il 5 luglio a partire dalle 00.15 italiane. A presentare il gioco troveremo il producer Motoi Okamoto, lo scrittore Ryukishi07 e il compositore Akira Yamaoka.

Non è dato sapere se Konami approfitterà di questa occasione per annunciare ufficialmente la data di uscita di questo nuovo capitolo della saga survival horror, attualmente in lavorazione presso NeoBards Entertainment e destinato ad approdare su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Di certo il panel aprirà la strada a interessanti approfondimenti relativi al progetto, con i tre autori che parleranno della loro esperienza durante lo sviluppo e magari mostreranno per la prima volta delle sequenze di gameplay.

Di certo c'è grande curiosità attorno a Silent Hill f, in particolare per via dell'ambientazione: un Giappone alternativo degli anni '60 in cui una ragazza, Shimizu Hinako, si trova a dover affrontare una cruda e violenta manifestazione dell'orrore che proviene da un'altra dimensione.