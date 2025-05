Silent Hill f è “indipendente” dalla serie principale e adatto anche ai nuovi giocatori

Ora maggiori conferme al riguardo sono arrivate da Konami, che con un post pubblicato su X ha riferito che Silent Hill f è un'opera "indipendente dalla serie" e per tale motivo un perfetto punto di partenza anche "per chi non ha mai giocato ai titoli di Silent Hill" .

Una breve sinossi di Silent HIll f

"Si tratta di un'opera completamente nuova e indipendente dalla serie. Anche chi non ha mai giocato ai titoli di Silent Hill potrà divertirsi con questo gioco", si legge nel messaggio su X pubblicato da Konami.

Il post è accompagnato anche da una breve sinossi in giapponese. La traduzione recita: "La vita quotidiana di Hinako Shimizu era quella di un'adolescente qualunque. Tuttavia, all'improvviso, la città viene avvolta dalla nebbia e inizia a trasformarsi in modo inquietante."

"Esplora la città mutante, risolvi enigmi, combatti per difenderti e sopravvivi. Affronta le scelte che non possono essere evitate e trova il coraggio di guardarle in faccia. Una storia di scelte belle e terrificanti."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va detto che in realtà, anche gli altri giochi sono slegati tra loro in termini di trama, ad eccezione del primo e del terzo, ma presentano comunque dei collegamenti dettati dalla lore, in alcuni casi le ambientazioni e talvolta temi narrativi ricorrenti. Da questo punto di vista Silent Hill f pare rappresenterà uno stacco più marcato, per quanto è probabile che ci saranno comunque dei punti di contatto. Uno di questi è la presenza di un Otherworld, una dimensione distorta e inquietante della realtà, che stando alle parole degli sviluppatori sarà un "mix di qualcosa di nuovo e nostalgico".