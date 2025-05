Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 si mostra con un nuovo trailer

SEGA e CyberConnect2 hanno pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 che ruota attorno all'arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Un luogo fondamentale per il corpo degli Ammazzademoni, il villaggio è protagonista di alcuni fra i capitoli più intensi dell'opera di Koyoharu Gotoge, che in corrispondenza con questa fase racconta una serie di momenti molto importanti, inclusi scontri drammatici con i demoni.

Le sequenze del trailer portano sullo schermo la grande spettacolarità dei combattimenti, come da tradizione per i prodotti di CyberConnect2, e sarà interessante capire se questo secondo episodio riuscirà a offrire uno spessore maggiore rispetto al precedente tie-in.

La sensazione è che proprio la presenza di archi narrativi particolarmente coinvolgenti, come appunto quello del Villaggio dei Forgiatori di Katana, possa donare a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 lo spunto necessario per conquistare gli appassionati.