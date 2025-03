Annunciata la data di uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 su PC e console

Aniplex e gli svilupatori di CyberConnect 2 hanno annunciato la data di uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 . Il picchiaduro basato sul celebre manga e anime nato dalla penna di Koyoharu Gotōge sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 5 agosto 2025 .

Cos'è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Per chi non lo conoscesse, si tratta un gioco con combattimenti in arena che permette ai giocatori di rivivere i momenti emozionanti di Demon Slayer. Il gioco continuerà il viaggio del protagonista Tanjiro e i suoi compagni da dove si era interrotto nel primo episodio della serie, raccontando le vicende degli archi narrativi "Entertainment District", "Swordsmith Village" e "Hashira Training", con la possibilità di utilizzare personaggi come Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Non mancherà inoltre una VS Mode dove potremo cimentarci in avvincenti combattimenti usando tutti personaggi già apparsi nel primo gioco e aggiunti dopo il lancio, in aggiunta ad altri introdotti in questo seguito, come Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla recensione del primo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.