Sul PlayStation Store sono disponibili le Offerte del Weekend, da Warhammer 40.000: Space Marine 2 a GTA 5

Il PlayStation Store ha lanciato le "Offerte del Weekend", con tanti sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5 a prezzi ribassati solo per pochissimi giorni. Vediamo alcune delle promozioni in evidenza.

Tra i titoli di spicco c'è Warhammer 40.000: Space Marine 2. L'acclamato sparatutto PvE e PvP in terza persona al momento è disponibile a 52,49 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale. Proseguiamo con Cyberpunk 2077, al momento acquistabile a metà prezzo per 24,99 euro su PS4 e PS5. Anche l'espansione Phantom Liberty viene proposta a prezzo ridotto, per 23,99 euro.