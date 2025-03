PlayStation Store, Sconti Folli: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Ad aprire le danze sono le due riedizioni di The Last of Us, non a caso in concomitanza con l'inizio della seconda stagione della serie televisiva prodotta da HBO, ma fra le offerte troviamo anche Hogwarts Legacy, Harry Potter: Campioni di Quidditch, l'interessante The Thaumaturge, il remake di Alone in the Dark e infine un titolo che in questo momento sarebbe significativo recuperare, ovverosia La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

Gli Sconti Folli sono tornati su PlayStation Store : la promozione, valida fino al 12 marzo, promette un risparmio che arriva al 75% su di un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5 , che in molti casi tornano a toccare (o raggiungono per la prima volta) il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony.

Nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered non abbiamo potuto fare a meno di ribadire lo straordinario valore di quest'opera e la sorprendente solidità dei nuovi contenuti, pur sottolineando come le migliorie apportate risultino limitate in confronto a quanto già visto su PS5 con l'aggiornamento gratuito del gioco originale.

Rispetto alla versione originale per PS4 i miglioramenti introdotti dalla remaster sono evidentissimi e vedono la presenza di due diverse modalità grafiche , una che predilige la risoluzione e una che predilige il frame rate, insieme a caricamenti ottimizzati e al supporto per le funzionalità del controller DualSense, che includono feedback aptico e grilletti adattivi.

Le drammatiche vicende di Ellie e Joel si intrecciano nel gioco con quelle di un personaggio inedito e contrapposto, Abby, e il loro incontro innesca una sequenza di eventi sanguinosi , che non potranno lasciarvi indifferenti, nel corso di una campagna che mette ancora una volta in evidenza i lati più oscuri della natura umana e le conseguenze che ogni singola azione produce.

Disponibile alla cifra più bassa mai toccata su PlayStation Store, 39,99€ anziché 49,99€ che si traducono in uno sconto del 20%, The Last of Us Parte 2 Remastered ci consegna una versione rimasterizzata dell'ultimo, spietato ed emozionante capitolo della serie targata Naughty Dog. Con anche alcuni importanti extra, come la modalità roguelike Senza Ritorno.

The Last of Us Parte 1

In promozione a 39,99€ anziché 79,99€, con uno sconto in questo caso pari al 50%, The Last of Us Parte 1 è il remake del primo episodio della saga, quello che ci ha fatto conoscere Joel ed Ellie, accompagnandoci nel loro viaggio attraverso ciò che resta degli Stati Uniti.

Joel ed Ellie in The Last of Us Parte 1

L'uomo è infatti stato incaricato di consegnare la ragazzina alle Luci, scortandola fino a una struttura controllata dall'organizzazione ed evitando dunque le insidie rappresentate dagli infetti e dai predoni, ma la missione si rivela ben presto più complicata del previsto e Joel scopre cosa rende Ellie tanto importante.

Sul piano del gameplay, The Last of Us Parte 1 mette in campo il collaudato mix di meccaniche stealth, action e sparatutto, con anche diversi enigmi ambientali che avremo il compito di risolvere durante una campagna capace di tenere sempre alto il livello di interesse e il coinvolgimento, grazie ai suoi numerosi colpi di scena e alla drammaticità di tante sequenze.

Una sequenza di combattimento di The Last of Us Parte 1

Il rifacimento per PS5 utilizza le tecnologie introdotte con il secondo capitolo della serie, ridisegnando gli asset al fine di consegnarci un'esperienza visivamente di grande impatto, con due modalità grafiche e l'inclusione della toccante espansione Left Behind. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di The Last of Us Parte 1.