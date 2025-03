Focus Entertainment e Saber Interactive hanno pubblicato una nota in cui assicurano che Warhammer 40.000: Space Marine 2 non diventerà un live service puro, e che gli eventi organizzati finora per il gioco non puntano su di una strategia in stile FOMO.

La Fear Of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa, è in effetti una tecnica utilizzata da molti live service per spronare gli utenti ad accedere a contenuti a tempo limitato che poi non saranno più disponibili, ma gli eventi di Space Marine 2 non hanno mai adottato questa tattica, secondo gli autori.

"Abbiamo notato che gli eventi della community sono stati accolti con freddezza da quando li abbiamo introdotti come sistema aggiuntivo per sbloccare oggetti cosmetici", si legge nel messaggio del publisher e del team di sviluppo.

"Sappiamo che molti di voi hanno parlato di FOMO generata da questi eventi, ma vi assicuriamo che non stiamo cercando di trasformare Space Marine 2 in un live service puro. Gli oggetti disponibili negli eventi diventeranno in seguito accessibili per tutti."