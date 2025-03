The Relic: First Guardian si mostra con un trailer del gameplay ed è notevolissimo

Il nuovo trailer del gameplay di The Relic: First Guardian è notevolissimo : presentato durante l'IGN Fan Fest, il video mostra una serie di combattimenti estremamente spettacolari, in una vera e propria festa di colori e di effetti, soprattutto particellari.

Il prossimo grande soulslike?

Presentato con un primo trailer del gameplay alla fine del 2023, The Relic: First Guardian sembra insomma avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande soulslike, a conferma della crescente bravura dei team di sviluppo coreani.

L'ambientazione dark fantasy del gioco è quella del regno di Arsiltus, caduto in rovina in seguito alla distruzione di un'antica reliquia che ha aperto un vuoto nel cuore della terra, risucchiando ogni creatura vivente e trasformando questo luogo in un regno della morte.

Al comando dell'ultimo custode, un guerriero potente e determinato, dovremo dunque intraprendere un pericoloso viaggio fra queste terre ormai desolate con l'obiettivo di ritrovare i frammenti della reliquia e tentare di ricomporla per restituire la pace e un futuro al regno.