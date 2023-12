The Relic: The First Guardian, trailer del gameplay per il nuovo action RPG fantasy

The Relic: The First Guardian è un action RPG fantasy in arrivo nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e Project Cloud Games l'ha mostrato in azione con un primo trailer del gameplay.

Al comando dell'ultimo guardiano di un mondo che rischia di essere distrutto dal vuoto, dovremo affrontare insidie e nemici sempre più potenti nel tentativo di recuperare i frammenti di una grande reliquia, l'unico oggetto in grado di arginare la minaccia.

Le meccaniche RPG di The Relic: The First Guardian si concretizzano anche in un sistema di progressione interessante, che vedrà crescere il nostro personaggio man mano che sblocchiamo nuove abilità da utilizzare in battaglia.