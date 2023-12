The Division 2: i server sono offline oggi, 21 dicembre, per una manutenzione

The Division 2 continua a proseguire la propria corsa e Ubisoft è di nuovo pronta a dare il via a un periodo di manutenzione. A partire dalle 09:30 del mattino italiano del 21 dicembre 2023, fino alle 12:30 circa, il gioco sarà offline per risolvere un problema.

Sulla base del post su X ufficiale, questa manutenzione serve per correggere l'attivazione del Fireworks Show Talent e del Festive Delivery Backpack quando i giocatori lanciano delle granate sui propri piedi.

Per il momento non ci sono patch note complete delle modifiche che saranno inserite, quindi non sappiamo se la correzione indicata qui sopra è l'unica prevista per The Division 2.