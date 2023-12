Le 10 esclusive PlayStation 5 più attese nel 2024

Il 2023 è stato un anno intenso per i fan di PlayStation, con opere esclusive del calibro di Final Fantasy 16 e Marvel's Spider-Man 2, e fino all'ultimo secondo ci sono state sorprese, come il DLC gratuito di God of War Ragnarok, Valhalla. La domanda ora è se il 2024 sarà in grado di mantenere o aumentare il ritmo delle produzioni esclusive di PS5. Nel mentre le ultime settimane dell'anno scorrono, abbiamo deciso di proporvi una lista di dieci giochi esclusivi PlayStation 5 (e PC, ma oramai è la norma) che potrebbero rivelarsi i più interessanti dei prossimi 12 mesi. Precisiamo subito che alcuni dei giochi scelti non sono ancora stati confermati per il 2024, ma non è impossibile che siano pronti per tale periodo quindi abbiamo deciso comunque di inserirli.

Helldivers 2 Helldivers 2 La prima delle esclusive PS5 (in ambito console) è Helldivers 2, uno sparatutto in terza persona cooperativo per un massimo di quattro giocatori. In ogni missione dovremo esplorare il territorio nemico popolato da mostruosi alieni da far saltare in aria con il nostro vasto arsenale. Potremo non solo usare varie bocche da fuoco, ma anche sfruttare macchinari come mitragliatori automatici e chiamare attacchi aerei.

Helldivers 2 ci permetterà di esplorare vari mondi visivamente diversi, affrontare nemici che richiedono approcci dedicati e le armi corrette, ad esempio per penetrare corazze o distruggere nidi di alieni. Ogni giocatore potrà personalizzare il proprio equipaggiamento, anche a livello difensivo, per essere più agile ma fragile o più resistente ma lento. Attenti però, perché c'è anche il fuoco amico! Helldivers 2 sarà disponibile su PS5 e PC dall'8 febbraio 2024.

Pacific Drive Pacific Drive Se preferite avventure single player, PS5 vi farà dono anche di Pacific Drive, un gioco di sopravvivenza nel quale guidiamo una macchina in prima persona a tutta velocità all'interno della Zona di esclusione olimpica nel Nord-Ovest degli Stati Uniti, dove si stanno verificando strani fenomeni paranormali. Si tratta di un rogue-lite nel quale a ogni nuova esplorazione dovremo iniziare da capo, alla ricerca di risorse per potenziare la nostra stagion wagon e sopravvivere più a lungo nelle fasi di esplorazione al volante. Raccogliendo risorse potremo potenziare anche il nostro campo base, per ottimizzare le nostre nuove esplorazioni di volta in volta e per personalizzare la nostra auto a livello estetico. Pacific Drive sarà disponibile su PS5 e PC dal 22 febbraio 2024.

Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth è probabilmente la prima grande esclusiva di PS5 per il 2024. Si tratta del seguito di Final Fantasy 7 Remake e ci rimette nei panni di Cloud, Tifa, Barret e del resto della squadra che ha lasciato Midgar nel finale del precedente capitolo. Questa volta avremo accesso a un mondo aperto, più liberamente esplorabile, invece delle aree lineari di Remake. Tornerà il sistema di combattimento d'azione con pausa tattica e la possibilità di controllare ogni personaggio. Ci saranno inoltre nuovi attacchi combinati e non mancheranno chiaramente le evocazioni. L'impressione è che sarà un gioco ancora più grande e denso di contenuti, tra missioni principali, secondarie, minigiochi e segreti da scoprire. Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile su PS5 dal 29 febbraio 2024.

Rise of the Ronin Rise of the Ronin Come sarebbe un Ghost of Tsushima sviluppato da un team giapponese? Forse Rise of the Ronin sarà la risposta. In questo nuovo gioco d'azione a mondo aperto sviluppato da Team Ninja saremo un guerriero che si mette a fianco di figure storiche della fine del XIX secolo nel tardo periodo Edo. Noi siamo un ronin, come dice il titolo, ovvero un samurai che non ha più un padrone ma che aiuterà personaggi come Ryoma Sakamoto e Shoin Yoshida nel tentativo di modernizzare la nazione dopo il periodo di oppressione dello shogunato Tokugawa, che ha governato per oltre due secoli e mezzo. In termini di gameplay, possiamo aspettarci gli intensi combattimenti di Team Ninja, con tanti tipi di armi a disposizione, ma anche la possibilità di sfruttare la furtività e spostarsi a terra con il nostro cavallo e in aria con il deltaplano. Rise of the Ronin sarà disponibile su PS5 dal 22 marzo 2024.

Towers of Aghasba Towers of Aghasba Towers of Aghasba è un altro gioco a mondo aperto nel quale il giocatore potrà esplorare un'ampia regione denso di creature aliene e strana vegetazione. Il gameplay si fonda sull'esplorazione e la creazione. Il grande mondo di Aghasba può essere scoperto cavalcando animali docili, nuotando sott'acqua e planando: sarà infatti dotato di grande verticalità e dovremo essere sempre pronti a sfruttare la nostra posizione di vantaggio per raggiungere nuovi luoghi. Inoltre, dovremo creare un nostro insediamento, ma facendo attenzione a ripristinare anche la natura attorno a noi, visto che parte dell'isola è morente. Potremo raccogliere risorse, combattere contro creature ostili e continuare a far crescere il nostro villaggio. La prima impressione è che non vi sia molto di originale, ma si tratta di un mix di meccaniche molto amate e di successo e la possibilità di invitare degli amici sulla propria isola rende l'intero pacchetto ancora più allettante. Towers of Aghasba è ufficialmente atteso per il 2024.

Death Stranding 2 Death Stranding 2 Hideo Kojima ha sfruttato il palco dei The Game Awards per presentare il suo nuovo gioco in partnership con Xbox, lasciando a bocca asciutta i giocatori PlayStation che non vedono l'ora di scoprire il suo altro grande videogioco: Death Stranding 2. Sappiamo in realtà molto poco di questa nuova avventura, ma il vecchio trailer ci ha permesso di vedere nuovamente il nostro caro Sam Porter Bridges, invecchiato rispetto al primo capitolo. Rivediamo anche Fragile (Lea Seydoux), personaggio noto ai fan. Sappiamo inoltre che il cast comprenderà nomi noti come Elle Fanning e Shioli Kutsuna, per ruoli ancora da definire. Cosa possiamo però aspettarci dal gameplay? Difficile dirlo, ma è credibile vi sarà una evoluzione delle meccaniche di esplorazione del primo Death Stranding, basate sull'analisi del terreno, l'utilizzo di strumenti e la furtività nelle aree più pericolose. Oppure qualcosa di completamente diverso: Kojima certamente ama sorprendere i suoi giocatori. Speriamo in una nuova presentazione a breve che confermi un'uscita nella seconda metà dell'anno. Death Stranding 2 non ha ancora una data di uscita.

Concord Concord Se di Death Stranding 2 sappiamo poco, di Concord non sappiamo praticamente nulla, se non che l'uscita è fissata per il 2024 e che si tratterà di uno sparatutto in prima persona PvP online. Il team di sviluppo è Firewalk, noto in quanto studio di supporto per saghe come Call of Duty, Destiny, Apex Legends e Halo, ora pronto per il proprio primo progetto in solitaria. Concord è un gioco sci-fi e, sulla base del poco che ci è stato detto, un titolo sociale che ci porterà in un universo nel quale ogni partita è una nuova avventura, con una nuova storia. Si parla poi di un ricco cast di personaggi colorati. Difficile dire se si tratti di frasi generiche per evitare di esporsi troppo prima del tempo o se si intenda che nelle partite online vi sarà una qualche componente narrativa, che distanzi il gioco da un match di Call of Duty qualunque. Anche in questo caso dovremo attendere una nuova presentazione. Concord è ufficialmente atteso per il 2024.

Stellar Blade Stellar Blade Un mondo sci-fi, tanta azione e un'attraente ragazza come protagonista? Non ci ha mai stupito il fatto che Stellar Blade abbia attirato l'attenzione di molti appassionati e appassionate di videogiochi. In questa avventura d'azione l'umanità è sull'orlo dell'estinzione e i pochi sopravvissuti sono fuggiti su una Colonia nello spazio. Noi siamo Eve e dobbiamo esplorare le rovine della Terra ed eliminare mostri noti come NA:tive (nome che sottintende che non sono semplici alieni). Il fulcro del gioco saranno i combattimenti ad alta velocità, basati su combo, schivate e deviazioni di colpi. Potremo potenziare le armi di Eve e imparare nuove mosse, da usare soprattutto per sconfiggere i boss che paiono promettere un buon tasso di sfida. Stellar Blade non ha ancora una data di uscita, ma era inizialmente stato confermato per il 2023: chiaramente non arriverà in tempo per la fine dell'anno, quindi il 2024 sembra il periodo più credibile.

Silent Hill 2 Remake Silent Hill 2 Remake Konami negli ultimi anni sta pian piano cercando di ridare luce alla sua divisione videoludica e una delle prime proprietà intellettuali a tornare sarà Silent Hill. Oltre a vari nuovi capitoli e un progetto che mescola serie TV e videogiochi (Ascension, che non è stato molto apprezzato), la società giapponese ha ben pensato di rispolverare il secondo capitolo con un bel remake. Non abbiamo ancora avuto modo di vedere del gameplay, ma sappiamo che Silent Hill 2 Remake proporrà una nuova visuale in terza persona dietro le spalle, più moderna, con una grafica completamente rifatta per sfruttare la potenza di PS5. Sappiamo anche che il gioco sarà il più fedele possibile all'originale, ma mira a rimodernare e ampliare alcune sezioni. La speranza dei fan è che rimanga intatta l'atmosfera del gioco PS2. Silent Hill 2 Remake non ha una data di uscita, ma alcuni leak parlando del 21 marzo 2024.