Twitch, le streamer hanno trovato nuovi modi per apparire nude e subire solo brevi ban

Come vi abbiamo segnalato, Twitch ha recentemente aggiornato le regole per la nudità sulla piattaforma di streaming, consentendo il nudo artistico. Ovviamente questo ha fatto nascere immediatamente una serie di streaming con nudità totale, che non sono stati apprezzati. Twitch ha quindi rapidamente rivisto le regole, ma i creatori di contenuti stanno trovando delle scappatoie per proporre una quasi nudità.

Come potete vedere poco sotto, la strategia attuale è essere completamente nudi ma con delle barre nere che coprono le parti più "sensibili" del corpo, così tecnicamente da non mostrare seni e genitali. Inoltre tali barre sono uno spazio perfetto per mostrare i nomi degli utenti che hanno fatto le migliori donazioni.

In realtà, inoltre, alcune streamer non sono veramente nude, ma sono coperte da mutandine e reggiseni senza spalline così da far credere che sono completamente nude ma non rischiare incidenti nel caso nel quale si muovano dalla zona inquadrata ed escano dalla protezione delle barre nere.

Ovviamente Twitch reagisce a questo trend e assegna dei ban, ma unicamente da 24 ore secondo quanto indicato dall'utente @JakeSucky. In generale, Twitch non punisce molto gli streamer ed è spesso conveniente essere bannati per un paio di giorni, visto che questo tipo di contenuti attirano molto pubblico, nuovi follower e denaro.