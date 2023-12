Momotaro Dentetsu World, vendite già a quota un milione di copie

Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! ha totalizzato vendite per un milione di copie fra retail e digitale a poco più di un mese dal debutto in Giappone: un eccellente risultato per il nuovo episodio della serie Konami.

Per alcune settimane primo nelle classifiche giapponesi, Momotaro Dentetsu World è stato lanciato sul mercato nipponico lo scorso 16 novembre, mentre la serie di Momotaru Dentetsu ha celebrato il suo trentacinquesimo anniversario il 2 dicembre.

Il gioco è ambientato in questo caso sul pianeta Terra, rappresentato come una mappa sferica per la prima volta nel franchise, con caratteristiche e prodotti locali che vanno a evidenziare le peculiarità delle varie zone del mondo.