Gioco dell'Anno 2023 di PS Blog: ecco tutti i vincitori, il più premiato è scontato

Il vincitore dei fan

Final Fantasy XVI ha ottenuto qualche premio

Marvel's Spider-Man 2 è stato per certo il gioco più premiato dai fan, probabilmente delusi dai risultati dei The Game Awards 2023. Anche Final Fantasy 16 è regolare frequentatore delle varie categorie, sebbene non per il livello Platino.

Non stupisce inoltre che GTA 6 sia tra i giochi più attesi, insieme al venturo Final Fantasy 7 Rebirth.

Diteci, siete d'accordo con questi premi?