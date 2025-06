Gli abbonati di PS Plus stanno ricevendo codici sconto in regalo per il 15° anniversario

Come vi abbiamo già segnalato, Sony sta celebrando il 15esimo anniversario del suo servizio in abbonamento, PlayStation Plus , e lo sta facendo in vari modi, ad esempio con una serie di bonus che vi abbiamo già presentato in una notizia precedente.

Come funziona il codice sconto per gli abbonati di PS Plus

Secondo una serie di segnalazioni, Sony starebbe mandando delle email ad alcuni abbonati PS Plus con dei codici sconto del 20% per una selezione di accessori presenti nel negozio ufficiale di PlayStation.

In pratica, si può risparmiare su prodotti come PS VR2, PS Portal, il controller DualSense Edge e alcune cuffie per PS5. Pare invece che non sia possibile sfruttare lo sconto per il controller di Death Stranding 2 così come per altri prodotti che sono attualmente in fase di prenotazione.

PS Portal è uno dei dispositivi

Vi suggeriamo quindi di controllare per bene l'email associata al vostro account PlayStation, se siete abbonati. Non è chiaro quale sia il criterio di selezione e non tutti riceveranno il codice: forse solo coloro che sono stati abbonati per la maggior parte di questi quindici anni. Inoltre, è credibile che l'invio dei codici avvenga a intervalli e in modo diverso per ogni regione del mondo, quindi è difficile dire in che modo l'Italia (sempre che sia stata selezionata per la promozione) sarà servita.

In attesa di vostri riscontri a riguardo, vi lasciamo ai giochi gratis di PS Plus di luglio e ai bonus per il 15esimo anniversario.